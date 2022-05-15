Правительство обещает поддерживать бизнес в 2021 году

Игорь Петрашко заявил о том, что в 2021 году правительство планирует развивать программы поддержки для ФЛП. Согласно заявлению министра развития экономики и сельского хозяйства, вся поддержка будет основываться на развитии малого и среднего бизнеса в стране.

В частности, речь идет о программе кредитования бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9%”, которая будет продолжена в 2021 году, а также о карантинной помощи бизнесу в размере 8 тысяч гривен, на которую только за первые два дня зарегистрировались 120 тысяч украинских бизнесменов.