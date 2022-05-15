Правительство обещает поддерживать бизнес в 2021 году

13:30 16 декабря Киев, Украина

Игорь Петрашко заявил о том, что в 2021 году правительство планирует развивать программы поддержки для ФЛП. Согласно заявлению министра развития экономики и сельского хозяйства, вся поддержка будет основываться на развитии малого и среднего бизнеса в стране.

Фото: Программы поддержки в 2021 будут для ФЛП - Петрашко

В частности, речь идет о программе кредитования бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9%”, которая будет продолжена в 2021 году, а также о карантинной помощи бизнесу в размере 8 тысяч гривен, на которую только за первые два дня зарегистрировались 120 тысяч украинских бизнесменов.

"ФЛП стали для нас, для Украины большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, всегда проводим с ними консультации. Диалог проводим в формате встреч с ассоциациями, которые представляют ФЛП", - отметил Петрашко.