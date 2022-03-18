Правительство Канады отменяет ограничения на добычу нефти

09:29 25 октября Киев, Украина

Ранее правительство Канады вынужденно ограничило объемы добычи нефти с целью подъема ее стоимости. Сейчас же, когда мировые запасы нефти снизились, ограничивать ее добычу не целесообразно. Как заявили сегодня, 25 октября, в министерстве энергетики канадской провинции Альберты, с ноября в Альберте отменяются ограничения на добычу нефти.

"Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, оно не будет вводить ограничений", - сказано в сообщении.

Пандемия обусловила существенное сокращение добычи нефти в Альберте, и оно не достигает объемов, определенных ограничений. При этом провинция остается крупнейшим производителем нефти в стране.

"Правительство будет внимательно следить за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции. Действующие прогнозы указывают, что запасы будут оставаться низкими, а экспортная способность - достаточной, чтобы дать системе возможность эффективно самостоятельно работать в 2021 году", - добавили в министерстве.

Напомним, что нефть дорожает на снижении запасов в США. Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.

Также сообщалось, что число буровых вышек в мире на рекордном минимуме. Сентябрьский уровень работающих буровых вышек на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.