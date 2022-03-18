Правительство Канады отменяет ограничения на добычу нефти

Ранее правительство Канады вынужденно ограничило объемы добычи нефти с целью подъема ее стоимости. Сейчас же, когда мировые запасы нефти снизились, ограничивать ее добычу не целесообразно. Как заявили сегодня, 25 октября, в министерстве энергетики канадской провинции Альберты, с ноября в Альберте отменяются ограничения на добычу нефти.
Пандемия обусловила существенное сокращение добычи нефти в Альберте, и оно не достигает объемов, определенных ограничений. При этом провинция остается крупнейшим производителем нефти в стране.
Напомним, что нефть дорожает на снижении запасов в США. Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.
Также сообщалось, что число буровых вышек в мире на рекордном минимуме. Сентябрьский уровень работающих буровых вышек на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.
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