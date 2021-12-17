Правительство хочет контролировать цены на продукты

Министерство экономики и продовольствия Украины рассматривает новый проект регулирования цен в стране. В частности, реформа коснется контроля стоимости таких продуктов, как хлеб, мука и бутилированное подсолнечное масло.

В частности, подробности реформы изложены в двух проектах меморандумов со стороны министерства.

«В двух меморандумах, предлагается зафиксировать розничные цены на масло и хлеб/муку, отталкиваясь от показателей с 1 марта и до 1 июля 2021», — говорится в сообщении ведомства.

Буквально в пятницу, 12 марта, глава министерства провел встречу с представителями масляной отрасли для того, чтобы обсудить этот вопрос. Однако на данный момент часть бизнеса негативно воспринимает такую инициативу.