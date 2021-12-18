Правительственный портал Дія.Бізнес поддерживает предпринимателей

11:43 09 Июль Киев, Украина

На Дія.Бизнес появится интерактивная карта инфраструктуры поддержки предпринимательства. Об этот сообщает телеграмм-канал Министерства цифровой информации. Минцифры при поддержке Программы ULEADwithEurope представит интерактивную карту инфраструктуры поддержки предпринимательства на платформе Дія.Бизнес.

На карте каждый предприниматель сможет найти исчерпывающую информацию об инкубаторах и акселераторах, центрах поддержки предпринимательства, фондах, бизнес-ассоциациях и других объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства в своей общине и регионе.

Целью проекта является координация на одном сайте всей информации о существующих объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые могут оказать поддержку потенциальным и действующим предпринимателям на локальном уровне.