20:18 11 августа Киев, Украина

В следствии пожара случившегося 5 августа на заводе Газпрома значительно снизились объемы поставок топлива, а цена газа подскочила до $555.



Сегодня, 11 августа, цена на газ в Европе в ходе торгов достигала уровня $555 за тысячу кубометров. На рост стоимости влияет сокращения поставок из России после аварии на заводе "Газпрома".



В то же время стоимость сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF в Нидерландах в пике сегодня достигала €45,795 за тысячу кВт-ч, или $555 за тысячу "кубов", прибавив 5,6% с начала недели и более 10% за первые 11 дней августа.



Масштабный пожар на заводе Газпрома взвинтил цену на газ в Европе

Накануне на торгах спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $539 за тысячу кубометров.



После аварии на заводе "Газпрома" в Уренгое 5 августа объемы поставок упали до 1 млн кубометров в час, и восстановления к прежним уровням не наблюдается.



Утром в среду прокачку на входе в газотранспортную систему Германии увеличивали до 1,5 млн кубометров в час, после чего она рухнула до нового минимума – 0,85 млн кубов.



Взрыв и пожар на заводе Газпрома обрушили прокачку голубого топлива в Европу

Трубопровод, качающий газ с севера Западной Сибири через Беларусь и Польшу в ФРГ, работает лишь на четверть мощности, усугубляя дефицит в странах ЕС.



СМИ пишут, что вслед за газом в Европе начал стремительно дорожать уголь.