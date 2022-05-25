Появление новых необанков в Украине

В Украине стремительно развивается финансовый рынок. В частности уже работают 3 мобильных банка: monobank, izibank, sportbank. На подходе четвертый проект, который запускает Fozzy Group, под названием-необанк.
В Украине в скором будущем появятся еще минимум три проекта, похожих на monobank, сообщил сооснователь этого цифрового банка Олег Гороховский в Telegram.
Его комментарий появился на следующий день после новости о том, что Fozzy Group, одна из самых больших торгово-промышленных групп Украины, запускает необанк. И сейчас он проходит процесс тестирования.
Гороховский отметил, что гордится тем, как развивается финансовый рынок Украины и особенно финтех.
"Два "убийцы" monobank появилось за последние семь дней в Украине... Каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс", – написал он.
По его словам, это все создает конкуренцию, от которой только выиграют клиенты.
В то же время Гороховский не стал называть "новичков", которые хотят ворваться на рынок, но обратил внимание подписчиков на банк "Власний рахунок" от Fozzy Group.
Стоит отметить, что в сентябре 2020 года группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank.
В октябре 2019 года в бета-режиме начал работать мобильный банк sportbank.
В Украине в скором будущем появятся еще минимум три проекта, похожих на monobank, сообщил сооснователь этого цифрового банка Олег Гороховский в Telegram.
Его комментарий появился на следующий день после новости о том, что Fozzy Group, одна из самых больших торгово-промышленных групп Украины, запускает необанк. И сейчас он проходит процесс тестирования.
Гороховский отметил, что гордится тем, как развивается финансовый рынок Украины и особенно финтех.
"Два "убийцы" monobank появилось за последние семь дней в Украине... Каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс", – написал он.
По его словам, это все создает конкуренцию, от которой только выиграют клиенты.
В то же время Гороховский не стал называть "новичков", которые хотят ворваться на рынок, но обратил внимание подписчиков на банк "Власний рахунок" от Fozzy Group.
Стоит отметить, что в сентябре 2020 года группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank.
В октябре 2019 года в бета-режиме начал работать мобильный банк sportbank.
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