Укрпошта повышает тарифы

Об этом сообщается на сайте регулятора.



Такое решение было принято после того, как в мае текущего года АО Укрпошта обратилась к регулятору с просьбой повысить тариф в два этапа:

На первом этапе: от даты вступления в силу решения НКРСИ до 30 ноября 2021 года повысить граничный тариф в среднем 28,8% (по Украине на 23,0%, в иностранные государства на 39,2%);



На втором этапе: с 1 декабря 2021 года в среднем на 9,3%