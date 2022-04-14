Укрпошта повышает тарифы

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) дала добро на повышение тарифов Укрпоштой, однако не более, чем на 20%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Такое решение было принято после того, как в мае текущего года АО Укрпошта обратилась к регулятору с просьбой повысить тариф в два этапа:
Такое решение было принято после того, как в мае текущего года АО Укрпошта обратилась к регулятору с просьбой повысить тариф в два этапа:
В Укрпоште аргументировали необходимость повышения тем, что действующие тарифы не учитывают заложенные в тариф рентабельность и фактические финансово-экономические показатели деятельности Укрпошты. Также они учитывали изменения макропоказателей в соответствии с прогнозом экономического роста на 2021−2023 годы и 2022- 2024 годы.
В первом случае экономические показатели изменения тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляют 15%, во втором ожидаемые увеличения тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляют 19%.
С учетом этих и ряда других показателей в НКРСИ рассчитали новые тарифы, которые пересматривают повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.
Напомним, что в марте этого года регулятор не разрешил Укрпоште повысить тарифы более чем на 30% в два этапа. В Укрпоште предлагали повысить граничные тарифы на универсальные услуги постовой связи в два этапа — сначала на 30,6%, а потом — на 8,8%.
В первом случае экономические показатели изменения тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляют 15%, во втором ожидаемые увеличения тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляют 19%.
С учетом этих и ряда других показателей в НКРСИ рассчитали новые тарифы, которые пересматривают повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.
Напомним, что в марте этого года регулятор не разрешил Укрпоште повысить тарифы более чем на 30% в два этапа. В Укрпоште предлагали повысить граничные тарифы на универсальные услуги постовой связи в два этапа — сначала на 30,6%, а потом — на 8,8%.
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