Укрпочта повышает цены на свои услуги

18:09 23 июля Киев, Украина

Цены на услуги Укрпочты планируют поднять на 20-40%. Основную долю подорожания на себя возьмут международные посылки и посылки без указанной стоимости. 
 
Соответствующее изменение подготовила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
 
Это следует из проекта документа, размещенного на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В частности, тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) планируется увеличить на 18% с 11 гривен до 13 гривен.

Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 18% с 16,50 гривен до 19,50 гривен.

За каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф возрастет на 19% с 8 гривен до 9,50 гривен.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины вырастет на 39% с 21,60 гривен до 30 гривен, за 1 кг также на 39% - с 3,60 гривен до 5 гривен.

Кроме того, планируется увеличить некоторые тарифы на международные пересылки.