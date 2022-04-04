Потребительские цены в Украине выросли на 1% за 30 дней

Государственная служба статистики сообщила о повышении потребительских цен на 1% в период с сентября по октябрь 2020 года. За годовой период (с октября 2019 года) инфляция выросла на 0,3%.

Продукты питания в Украине за октябрь 2020 года подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали сахар - на 22,9% и яйца - на 22,7%. В то же время фрукты подешевели на 6,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 2,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,4% (в том числе газ подорожал на 18,2%). Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение - подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,2%, цены на связь не изменились, на отдых и культуру выросли на 0,9%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.