Потери европейского бизнеса из-за пандемии

06:49 13 Июль Киев, Украина

Из-за пандемии коронавируса европейские компании потеряли более $ 100 миллиардов с начала 2020 года. Об этом свидетельствуют подсчеты Dow Jones. Сообщается, что больше всего пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Среди выигравших в этих условиях - продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Оценки Dow Jones основываются на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за это время они недополучили всего около $ 102 660 млрд выручки.

В то же время добавлена выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила $ 23,87 млрд.