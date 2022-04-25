Потери бюджета Украины из-за «черных» АЗС

Из года в год подпольные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и «черные» АЗС являются основной причиной потери бюджета Украины. " Если бы удалось свести к минимуму этот неблагоприятный сегмент топливного рынка, то выиграли бы все". Об этом говорит в своем интервью президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Неля Привалова для портала mind.ua.
По словам Нели Приваловой, за 2020 год объем производства мини-НПЗ составил около 300 000 тонн «бодяги», изготовленной с использованием безакцизных растворителей, с которой не уплачен акциз в бюджет. Потери же бюджета Украины в виде акциза и НДС достигли почти 4 млрд грн в год.
Кроме того, в 2020 году разрослась еще одна проблема — 40% рынка участвует в скрутках с использованием АЗС. В настоящий момент это самое большое «серое пятно» в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты. Потери бюджета от таких схем составляют порядка 15−20 млрд грн в год.
Суть схемы «скруток» на АЗС. Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но, через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя, т. е. выдают левый чек. Фактически, топливо продано за наличные деньги человеку, который приехал на заправку, а по документам эти объемы топлива ушли промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности.
Также в Нефтегазовой Ассоциации отметили, что часть «черных» АЗС мимикрировала под легальные станции. Эти объекты, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе, градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же «подзаборными бочками». Эти станции условно называют «серые» точки. По данным НАУ на сегодня в Украине остается порядка 600−800 таких объектов.
Президент НАУ также отметила, что все вышеперечисленные махинации позволяют недобросовестным участникам рынка иметь неконкурентное ценовое преимущество перед «белыми» участниками и зарабатывать больше, чем те, кто придерживается стандартов качества и платит налоги.
Неля Привалова убеждена, от нивелирования «серо-черного» сегмента топливного рынка выиграют все. Потребители получат топливо лучшего качества и по лучшей цене и уверенность в безопасности обслуживания на станциях, легальные игроки рынка увеличат проливы топлива и смогут снизить цены, государство получит недостающие суммы налогов для строительства дорог и финансирования потребностей обороны, медицины и прочего, общество — более чистую экологию и безопасность.
К сожалению, по информации участников рынка топлива, каких-то глобальных изменений по очищению рынка от теневого сегмента по результатам множественных контрольно-проверочных и следственных мероприятий органами власти, пока что не произошло.
Кроме того, в 2020 году разрослась еще одна проблема — 40% рынка участвует в скрутках с использованием АЗС. В настоящий момент это самое большое «серое пятно» в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты. Потери бюджета от таких схем составляют порядка 15−20 млрд грн в год.
Суть схемы «скруток» на АЗС. Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но, через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя, т. е. выдают левый чек. Фактически, топливо продано за наличные деньги человеку, который приехал на заправку, а по документам эти объемы топлива ушли промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности.
Также в Нефтегазовой Ассоциации отметили, что часть «черных» АЗС мимикрировала под легальные станции. Эти объекты, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе, градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же «подзаборными бочками». Эти станции условно называют «серые» точки. По данным НАУ на сегодня в Украине остается порядка 600−800 таких объектов.
Президент НАУ также отметила, что все вышеперечисленные махинации позволяют недобросовестным участникам рынка иметь неконкурентное ценовое преимущество перед «белыми» участниками и зарабатывать больше, чем те, кто придерживается стандартов качества и платит налоги.
Неля Привалова убеждена, от нивелирования «серо-черного» сегмента топливного рынка выиграют все. Потребители получат топливо лучшего качества и по лучшей цене и уверенность в безопасности обслуживания на станциях, легальные игроки рынка увеличат проливы топлива и смогут снизить цены, государство получит недостающие суммы налогов для строительства дорог и финансирования потребностей обороны, медицины и прочего, общество — более чистую экологию и безопасность.
К сожалению, по информации участников рынка топлива, каких-то глобальных изменений по очищению рынка от теневого сегмента по результатам множественных контрольно-проверочных и следственных мероприятий органами власти, пока что не произошло.
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