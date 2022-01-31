14:21 14 Сентябрь Киев, Украина

Секретарь аграрного комитета Иван Чайковский заявил о колоссальных потерял в агросекторе. Аграрии потеряли свыше 6,5 млрд гривен из-за засухи, которая привела к порче урожая в 2020 году.

Он считает, что правительство должно оперативно найти пути минимизации негативных последствий для агросектора от засухи. Речь идет о миллиардах убытков, которые уже частично легли на плечи аграриев Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Винницкой и других областей.

«С чего начать? Прежде всего - посчитать реальные масштабы ущерба от погодного фактора с начала года. Звучит цифра 6,5 млрд грн, но мы понимаем, что это далеко не так. Еще весной эксперты предупреждали о примерно 15 млрд грн убытков. Без ответа и вопрос, а сколько же аграриев пострадало. Нет и примерного плана дальнейших действий власти. А должен быть, потому что ответственность за поиск и предложение таких решений сегодня лежит именно на Кабмине, в частности, Минэкономики и Минфине», - отметил Иван Чайковский.

Он добавил, что вместе с коллегами из «За будущее» публично предложили Денису шныряли и его команде ряд следующих действий дать на два года льготы по уплате налогов именно для фермеров, предоставлять бесплатную (или по себестоимости) энергию на полив полей в ночное время для аграриев южных областей, а также принять закон об агростраховании.

Мы снова готовы включиться в процесс обсуждения с правительством (если это потребуется), чтобы быстро найти варианты компенсации аграриям убытков от засухи, ибо осень для сектора может быть тяжелой. Мы можем получить не только уменьшение общего объема производства агропродукции, но и старт падения аграрного ВВП страны. А оно, напомню, сегодня почти 20%», - добавил нардеп.