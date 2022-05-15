Поставки нефтепродуктов в мире увеличились в объеме

По данным Международного энергетического агентства, которые они вносят в ежемесячный отчет, мировые поставщики нефти увеличили свои цифры оборота. Так, на ноябрь 2020 года поставки выросли до 92,7 млн б/с. Эти цифры превышают октябрьские показатели на 1,5 млн б/с.
МЭА отмечает, что альянс ОПЕК+ будет доминировать в мировом росте предложения в ближайшей перспективе, имея практически весь прирост в четвертом квартале и 80% прироста в первом квартале 2021 года.
Ожидается, что в 2021 году в целом производители не-ОПЕК, не участвующие в сделке ОПЕК+, увеличат добычу на 400 тыс. б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020 году.
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