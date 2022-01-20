Порт «Южный» судится с компанией «София Ойл» за топливо

Порт «Южный» и компания «София Ойл» продолжают вести судебное разбирательство касательно невыполнения пунктов договора. Судебная тяжба ведется в хозяйственном суде Одесской области. Наши журналисты разбирались в подробностях дела.

Трейдер «София Ойл» требует от госпредприятия 234 тыс. гривен. Из них 200 тыс. грн. — долг, остальная сумма — штрафы и пеня. Свои требования трейдер обосновывает тем, что порт не выполнил условия договора. А именно: не выплатил деньги за поставленное топливо от 8 декабря 2020 года.

Зато у госпредприятия значительно весомее исковые требования — в 2,27 млн гривен. По ним основная сумма — это штрафы и пеня — на 1,81 млн грн. И только 450 тыс. грн — основная сумма штрафа. Истец обвиняет компанию «София Ойл» в несвоевременной поставке топлива.

Рассмотрение дела в суде запланировали на 13 мая. «София Ойл» создана в 2014 году, занимается оптовой торговлей топливом. В прошлом году компания подписала с портом «Южный» три договора на поставку топлива общей стоимостью 11,5 млн гривен. А в начале 2021 выяснилось, что «София Ойл» фигурирует в уголовном производстве о хранение и сбыте незаконно изготовленного топлива. На ее территории силовики провели обыски и подтвердили совершение сделок. В результате — имущество компании арестовали.