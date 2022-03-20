В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года специализированный морской порт «Ольвия» увеличил грузооборот на 49,1%, до 2,991 млн тонн. Об этом сообщают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов.

Перевалка экспортных грузов повысилась на 39,9%, до 2,637 млн тонн, импортных – в 2,9 раза, до 301,34 тыс. тонн, а каботажных – в 4,7 раза, до 49,85 тыс. тонн. Но обработка транзитных грузов упала на 35,7%, до 2,76 тыс. тонн.

Переработка сыпучих грузов выросла на 62,8%, до 2,62 млн тонн, а тарно-штучных уменьшилась на 6,5%, до 370,11 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина передала морской порт «Ольвия» в концессию компании QTerminals. Согласно договору, катарский портовый оператор инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме этого, не менее 80 млн грн. он вложит в местную инфраструктуру.