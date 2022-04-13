Помощь малому и среднему бизнесу - Кабмин

Денис Шмыгаль рассказал о том, как украинское правительство планирует помогать бизнесу во время карантина. Кабинет Министров разработал четыре формата для удобства мелкого и среднего бизнеса на время «карантина выходного дня».

Разработанные правительством форматы поддержки бизнеса в условиях карантина:

поддержку семей ФЛП первой и второй группы, имеющие детей в возрасте до десяти лет,

программу по частичной безработице, когда правительство берет на себя выплату части зарплаты рабочего, чтобы его не уволили,

программу кредитных каникул, по программе 5-7-9 %,

выполнение «карантина выходного дня», признание его форс-мажором. Над этим Кабмин работает совместно с Торгово-промышленной палатой.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Минфином рассчитывают возможность секторальной поддержки отдельных отраслей во время «карантина выходного дня» и в дальнейшем.

По словам премьер-министра, Кабмин сейчас сосредоточился на главном направлении поддержки предпринимателей — механизме компенсации потерь. Он напомнил об инструментах поддержки бизнеса, которые хорошо зарекомендовали себя весной.

Чиновник отметил, что эти же инструменты будут задействованы и сейчас, всего их семь. Некоторые из них Шмыгаль назвал: