Помощь малому и среднему бизнесу - Кабмин

17:30 17 ноября Киев, Украина

Денис Шмыгаль рассказал о том, как украинское правительство планирует помогать бизнесу во время карантина. Кабинет Министров разработал четыре формата для удобства мелкого и среднего бизнеса на время «карантина выходного дня».

Фото: 4 схемы поддержки бизнеса в Украине - Шмыгаль

Разработанные правительством форматы поддержки бизнеса в условиях карантина:

  • поддержку семей ФЛП первой и второй группы, имеющие детей в возрасте до десяти лет,
  • программу по частичной безработице, когда правительство берет на себя выплату части зарплаты рабочего, чтобы его не уволили,
  • программу кредитных каникул, по программе 5-7-9 %,
  • выполнение «карантина выходного дня», признание его форс-мажором. Над этим Кабмин работает совместно с Торгово-промышленной палатой.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Минфином рассчитывают возможность секторальной поддержки отдельных отраслей во время «карантина выходного дня» и в дальнейшем.

По словам премьер-министра, Кабмин сейчас сосредоточился на главном направлении поддержки предпринимателей — механизме компенсации потерь. Он напомнил об инструментах поддержки бизнеса, которые хорошо зарекомендовали себя весной.

Фото: 4 схемы поддержки бизнеса в Украине - Шмыгаль

Чиновник отметил, что эти же инструменты будут задействованы и сейчас, всего их семь. Некоторые из них Шмыгаль назвал:

«В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», — конкретизировал глава правительства.