Помощь экономике от НБУ – новые инструменты

12:30 23 ноября Киев, Украина

Для поддержки экономики в период пандемии Национальный банк снизил учетную ставку до рекордных в истории страны 6%, ввел долгосрочное рефинансирование и процентный своп, благодаря чему банки могут активно стимулировать бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечается, НБУ ввел новые монетарные инструменты поддержки экономики.

Фото: НБУ ввел новые инструменты поддержки экономики

Что было введено:

  1. Обновлено операционный дизайн монетарной политики:
  • тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования проводятся два раза чаще;
  • уменьшено срочность депозитных сертификатов (с 14 до 7 дней);
  • увеличен срок предоставления кредитов рефинансирования до 90 дней (ранее - с 14 до 30 дней);
  • сужено коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа «учетная ставка +/- 2 п.п.» к «учетная ставка +/- 1 п.п.».
  1. Оптимизация расчета обязательных резервов способствовала увеличению ликвидности банковской системы на 5 млрд грн.
  2. Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет предоставляются под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.
  3. Расширен перечень приемлемого залога: включение в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под государственные гарантии, и муниципальных облигаций.
  4. Процентный своп - новый инструмент, который банки смогут использовать для управления процентным риском.