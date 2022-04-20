Помощь экономике от НБУ – новые инструменты

Для поддержки экономики в период пандемии Национальный банк снизил учетную ставку до рекордных в истории страны 6%, ввел долгосрочное рефинансирование и процентный своп, благодаря чему банки могут активно стимулировать бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечается, НБУ ввел новые монетарные инструменты поддержки экономики.

Что было введено:

Обновлено операционный дизайн монетарной политики:

тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования проводятся два раза чаще;

уменьшено срочность депозитных сертификатов (с 14 до 7 дней);

увеличен срок предоставления кредитов рефинансирования до 90 дней (ранее - с 14 до 30 дней);

сужено коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа «учетная ставка +/- 2 п.п.» к «учетная ставка +/- 1 п.п.».