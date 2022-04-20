Помощь экономике от НБУ – новые инструменты

Для поддержки экономики в период пандемии Национальный банк снизил учетную ставку до рекордных в истории страны 6%, ввел долгосрочное рефинансирование и процентный своп, благодаря чему банки могут активно стимулировать бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Как отмечается, НБУ ввел новые монетарные инструменты поддержки экономики.
Что было введено:
- Обновлено операционный дизайн монетарной политики:
- тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования проводятся два раза чаще;
- уменьшено срочность депозитных сертификатов (с 14 до 7 дней);
- увеличен срок предоставления кредитов рефинансирования до 90 дней (ранее - с 14 до 30 дней);
- сужено коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа «учетная ставка +/- 2 п.п.» к «учетная ставка +/- 1 п.п.».
- Оптимизация расчета обязательных резервов способствовала увеличению ликвидности банковской системы на 5 млрд грн.
- Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет предоставляются под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.
- Расширен перечень приемлемого залога: включение в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под государственные гарантии, и муниципальных облигаций.
- Процентный своп - новый инструмент, который банки смогут использовать для управления процентным риском.
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