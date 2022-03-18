Получение выходного пособия – что нужно делать?

Увольняться приходится каждому, однако не каждый знает свои права. Управление Гоструда в Полтавской области дало нашим журналистам интервью об особенностях увольнения и получения выходного пособия.
"Положения о выходном пособии предусмотрены ст. 44 КЗоТ, в которой в зависимости от различной категории оснований определяется разный размер выходного пособия. В целом совокупность приведенных в статье оснований позволяет сделать вывод, что право на выходное пособие принадлежит лицам, которые уволены не по собственному желанию или их увольнение вызвано условиями, что от них не зависят", - указано в сообщении.
Так, сотрудник получает выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если:
- сотрудник отказывается переехать на другое место вместе с предприятием или при изменении условий труда.
- при условии увольнения сотрудника вследствие сокращения или перепрофилировании предприятия.
- если трудовой договор был расторгнут начальством после обнаружения несоответствия сотрудника и занимаемой им должности, недостатков по здоровью, которые могут помешать работе, или если работнику отказали в допуске к государственной тайне.
- если работника вернули на должность после увольнения.
Также размер выходного пособия может определяться коллективным договором в случае нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора, но этот размер не может быть меньше трехмесячного среднего заработка. Если же начальство решило уволить работника, уволенному должны выплатить не менее полугодового среднего заработка.
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