Польша предлагает украинским медикам хорошие условия труда

Польское правительство может предложить украинским врачам хорошие условия работы. Эксперты отмечают, что в стране происходит большой отток врачей и медсестер, что напрямую связано с ситуацией в стране. Кабинет Министров Украины так и не выделил деньги на доплаты украинским медикам.

На данный момент средняя зарплата врача составляет около 5–7 тысяч гривен, тогда как в соседней Польше нашим специалистам предлагают зарплаты минимум в 20 раз выше.

Помимо денег поляки предлагают и условия – помогают оплачивать аренду квартиры, гарантируют медицинскую страховку, что очень важно, ведь врачи тоже люди и болеют не меньше остальных.

На данный момент ситуация критическая, отток врачей огромный, а недовольных медреформой пациентов все больше. Ранее сообщалось, что в МОЗ опять пообещали врачам надбавки. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что уже в 2021 году медицинские работники смогут получать зарплату на уровне 22-25 тысяч гривен.