Полное ограждение украинско-белорусской границы обойдется в 7 млрд гривен

7 миллиардов гривен – это сумма, которая потребуется для полного ограждения украинско-белорусской границы. В стоимость включено: ров, антивандальный забор, башня наблюдения, рокадная дорога.
Однако, как отмечают в правительстве, для обустройства только тех участков, где наиболее повышена опасность прорыва мигрантов, размер средств существенно меньше – 189 миллионов гривен.
Директор департамента МВД Украины, Артем Шевченко объяснил сущность и назначение средств. По его словам, длинна наиболее уязвимых участков границы составляет не менее 270 километров (общая протяженность – 1084 км). Только для закрытия этой стены максимально простым инженерным приспособлением – колючей проволокой уже понадобится 189 миллионов гривен.
Шевченко добавил, что если мигранты или беженцы попадают на территорию Украины, они в обязательном порядке должны быть депортированы в Белоруссию. Об этом говорится в соглашении о реадмиссии между Украиной и Беларусью.
Однако, как отмечают в правительстве, для обустройства только тех участков, где наиболее повышена опасность прорыва мигрантов, размер средств существенно меньше – 189 миллионов гривен.
Директор департамента МВД Украины, Артем Шевченко объяснил сущность и назначение средств. По его словам, длинна наиболее уязвимых участков границы составляет не менее 270 километров (общая протяженность – 1084 км). Только для закрытия этой стены максимально простым инженерным приспособлением – колючей проволокой уже понадобится 189 миллионов гривен.
Шевченко добавил, что если мигранты или беженцы попадают на территорию Украины, они в обязательном порядке должны быть депортированы в Белоруссию. Об этом говорится в соглашении о реадмиссии между Украиной и Беларусью.
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