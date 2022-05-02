Показатели успеха компании Facebook

Компания Facebook показывает значительно высокие показатели роста за последние годы. С 2016 года компания начала свой путь к успеху, который не могли спрогнозировать даже аналитики. Доход компании за первое полугодие 2021 года насчитывает 19,9 млрд долларов, подсчитали в Facebook.
Доход Facebook во II квартале 2021 года вырос на 56% в годовом измерении - рекордно быстрый прирост с 2016 года. Об этом сообщает CNBC в четверг, 29 июля.
Чистая прибыль компании составила $19,9 млрд за первое полугодие и $10,4 долл во II квартале. Прибыль в пересчете на акцию составила 3,61 долл, а не 3,03 долл, как ожидали аналитики.
В то же время выручка составила $29,08 млрд против $27,89 млрд, как ожидали аналитики.
При этом количество ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд. Во II квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.
"Общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста", - заявили в компании.
Акции Facebook выросли на 37% с начала года.
Напомним, что Facebook выделит $1 млрд на бонусы для блогеров. Компания намерена выплачивать деньги создателям контента в Instagram и Facebook за достижение определенных результатов.
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