Показатели урожайности упали – кризис коснулся аграриев

Засуха, неблагоприятная экономическая обстановка и карантин привели украинскую экономику на низкий уровень. Одним из самых неблагоприятных этот период оказался для аграрного сектора.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в своем октябрьском отчете по сравнению с сентябрьским снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 МГ из 95,6 млн т до 87,5 млн т. Т за неблагоприятных погодных условий, а прогноз экспорта в текущем сезоне снижена с 56,3 до 53,9 млн т. Об этом сообщает пресс служба УЗА.

«Существенно уменьшены показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре текущего года негативно повлияли на ее урожайность, хотя общий представительных урожая остается достаточно высоким. Объем производства кукурузы прогнозируется на уровне 32,5 млн т по сравнению с сентябрьским прогнозом – 35,3 млн т. При этом, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27,2 млн т (ранее - 29 млн. т)», - отметили в профильном ассоциации.

Значительно снижены также прогноз валового урожая подсолнечника с 16,1 млн т до 12,9 млн т за счет снижения урожайности из прогнозных 2,5 т / га до 2 т / га из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, УЗА в новом отчете провела уточнения оценки объемов урожая пшеницы - показатель снижен с 26,6 млн т до 25,3 млн т. При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн т, как и было договорено в Меморандуме между участниками рынка и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Снижении потерпел также показатель производства ячменя - 8 млн т (в сентябрьском отчете оценка была 8,3 млн т) и его экспорта – 4,2 млн т (в сентябрьском отчете – 4,5 млн т).