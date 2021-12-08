Поголовье свиней сократилось на 5,3%

10:22 16 Июль Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики за первое полугодие 2020 года - поголовье свиней в Украине сократилось на 5,3%. При этом сравнивая аналогичный период прошлого года можно с уверенностью сказать, что на 01 июля 2020 года поголовье уменьшилось до 6,1 млн голов.

В частности, поголовье в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 3,1% - до 3,5 млн голов.

Количество свиней, содержащихся в хозяйствах населения, в течение января-июня 2020 года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 8,2% - до 2,6 млн голов. Госстат отмечает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, производители свинины за пять лет на треть увеличат маточное поголовье.