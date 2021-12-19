Подробности создания Национальной авиакомпании Украины

15:14 19 Ноябрь Киев, Украина

Еще весной прошлого Владимиром Зеленским было анонсировано создание государственной авиакомпании, флот которой будет собран из самолетов производства «Антонова». И вот наступил тот день, когда дело сдвинулось с места.



Так накануне, Верховная Рада выделила из госбюджета - 500 миллионов гривен на производство авиакомпании.

Основная задумка данного проекта направлена на развитие доли внутреннего авиарынка страны. Об этом заявил главный консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазие.

Он говорит, что разработчики до конца еще не решили, какую бизнес-модель будет иметь компания, но уже точно знают, что это не будет лоукостер. Также Фазие отметил, что процесс сертификации перевозчика скорее всего начнется в 2022 году.



Впоследствии же стало известно, что чиновники уже разработали концепцию будущего авиаперевозчика, правда, так и не обнародовали ее.







