Подробности создания Национальной авиакомпании Украины

Еще весной прошлого Владимиром Зеленским было анонсировано создание государственной авиакомпании, флот которой будет собран из самолетов производства «Антонова». И вот наступил тот день, когда дело сдвинулось с места.
Так накануне, Верховная Рада выделила из госбюджета - 500 миллионов гривен на производство авиакомпании.
Так накануне, Верховная Рада выделила из госбюджета - 500 миллионов гривен на производство авиакомпании.
Он говорит, что разработчики до конца еще не решили, какую бизнес-модель будет иметь компания, но уже точно знают, что это не будет лоукостер. Также Фазие отметил, что процесс сертификации перевозчика скорее всего начнется в 2022 году.
Впоследствии же стало известно, что чиновники уже разработали концепцию будущего авиаперевозчика, правда, так и не обнародовали ее.
Впоследствии же стало известно, что чиновники уже разработали концепцию будущего авиаперевозчика, правда, так и не обнародовали ее.
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