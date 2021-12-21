Поддержка ветеранского бизнеса от государства: что готовит Минветеранов

17:38 21 Декабрь Киев, Украина





Во время проведения мероприятия ветераны-предприниматели представили свою продукцию на ветеранской ярмарке, которую посетила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Краматорске состоялся Форум «Ветеран – общины: опыт, умноженный на возможности». Это первое событие, объединившее участников боевых действий и общины, в которые они возвращаются после увольнения с военной службы.Во время проведения мероприятия ветераны-предприниматели представили свою продукцию на ветеранской ярмарке, которую посетила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

«Очень мощная и мотивирующая ярмарка. Ветеранские бизнесы работают абсолютно по всей стране: от Карпатских гор до Луганщины и производят ценную и интересную продукцию. Важно, что подобные предпринимательства представлены целыми ветеранскими семьями. Это должно быть распространено и поддержано на государственном уровне, подчеркнула Юлия Лапутина. — Сейчас мы создаем платформу G2VEI – так называемый OLX для ветеранов, где участники боевых действий смогут проматывать свои товары или узнавать информацию о трудоустройстве. Также мы положили начало бренду «Создано Защитниками», который популяризирует продукцию, изготовленную украинскими ветеранами».

Также на Форуме были организованы дискуссионные группы, где решали, как поддержать ветеранское предпринимательство.



Ветераны ждут поддержки своего бизнеса от государства, они готовы работать открыто, вкладываться в развитие общин, но им очень нужна помощь. Об этом говорили участники дискуссии «Ветеранский бизнес.



К дискуссии присоединились и действующие предприниматели, и только планирующие развитие собственного бизнеса.



Форум ветеранов проводился при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины совместно с ОО «Союз ветеранов АТО Донбасса» и БФ «Вернись живым».