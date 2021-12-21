Поддержка ветеранского бизнеса от государства: что готовит Минветеранов

В Краматорске состоялся Форум «Ветеран – общины: опыт, умноженный на возможности». Это первое событие, объединившее участников боевых действий и общины, в которые они возвращаются после увольнения с военной службы.
Во время проведения мероприятия ветераны-предприниматели представили свою продукцию на ветеранской ярмарке, которую посетила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Во время проведения мероприятия ветераны-предприниматели представили свою продукцию на ветеранской ярмарке, которую посетила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Также на Форуме были организованы дискуссионные группы, где решали, как поддержать ветеранское предпринимательство.
Ветераны ждут поддержки своего бизнеса от государства, они готовы работать открыто, вкладываться в развитие общин, но им очень нужна помощь. Об этом говорили участники дискуссии «Ветеранский бизнес.
К дискуссии присоединились и действующие предприниматели, и только планирующие развитие собственного бизнеса.
Форум ветеранов проводился при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины совместно с ОО «Союз ветеранов АТО Донбасса» и БФ «Вернись живым».
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