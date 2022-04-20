Поддержка бизнеса может обойтись казне слишком дорого
10:30 23 ноября Киев, Украина
Экс-заместитель министра экономики Павел Кухта выразил своё мнение о введении локдауна в Украине. По его мнению, поддержка малого и среднего бизнеса для украинской казны может обойтись слишком дорого – около 20 миллиардов гривен.
"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - пояснил он.
Кухта назвал единственным выходом из ситуации быстрое разблокирование программы МВФ и получение финансирования от него.
"Но там время идет не на дни, а на часы, и, кажется, это время потеряно. До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - заключил он.
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