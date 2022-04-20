Поддержка бизнеса может обойтись казне слишком дорого

Экс-заместитель министра экономики Павел Кухта выразил своё мнение о введении локдауна в Украине. По его мнению, поддержка малого и среднего бизнеса для украинской казны может обойтись слишком дорого – около 20 миллиардов гривен.

"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - пояснил он.

Кухта назвал единственным выходом из ситуации быстрое разблокирование программы МВФ и получение финансирования от него.