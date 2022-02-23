Подарок украинцам к лету от Киевстар - полный безлимит в роуминге

Как рассказал директор по маркетингу компании «Киевстар» Павел Даниман, поскольку украинцы даже в условиях пандемии продолжают посещать другие страны с целью отдыха, лечения или по работе, они часто пользуются роумингом.

В Киевстар, с целью предоставить клиентам больше возможностей для общения, полезные приложения сделали безлимитными.

«Без списания мегабайтов теперь можно не только писать, но и звонить в мессенджерах, пользоваться картами онлайн и другими популярными сервисами. Мы делаем это, чтобы наши абоненты были всегда на связи со своими близкими даже за границей», - отметил представитель оператора.

Так, украинцам теперь не стоит волноваться за списание МБ при пользовании:

- Viber,

- Facebook Messenger,

- Telegram

- WhatsApp

- онлайн-карты Google Maps и Maps для iOS,

- туристические приложения Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua.

Безлим действует для всех абонентов Киевстар независимо от формы обслуживания. Он работает сразу в 135 странах мира. Все, что для этого нужно, - иметь подключенный пакет мегабайтов или пользоваться услугой «Идеальный роуминг».

Киевстар, Vodafone и lifecell показали расценки на роуминг. В преддверии отпусков мобильные операторы представили услуги, которые будут полезны украинцам за границей, расписали стоимость некоторых дополнительных возможностей и напомнили, что может не тарифицироваться.

Напоминаем, что Киевстар рассказал, как смотреть Интер, 1+1, СТБ, ICTV и другие каналы без ограничений. На фоне того, что для части украинцев базовые телеканалы стали недоступны, оператор связи "Большой тройки" напомнил о возможности подключения Киевстар ТВ. Услуга может идти в комплекте с тарифным планом или же может быть подключена отдельно за дополнительную плату.