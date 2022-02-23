Подарок украинцам к лету от Киевстар - полный безлимит в роуминге

Как рассказал директор по маркетингу компании «Киевстар» Павел Даниман, поскольку украинцы даже в условиях пандемии продолжают посещать другие страны с целью отдыха, лечения или по работе, они часто пользуются роумингом.
В Киевстар, с целью предоставить клиентам больше возможностей для общения, полезные приложения сделали безлимитными.
Так, украинцам теперь не стоит волноваться за списание МБ при пользовании:
- Viber,
- Facebook Messenger,
- Telegram
- WhatsApp
- онлайн-карты Google Maps и Maps для iOS,
- туристические приложения Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua.
Безлим действует для всех абонентов Киевстар независимо от формы обслуживания. Он работает сразу в 135 странах мира. Все, что для этого нужно, - иметь подключенный пакет мегабайтов или пользоваться услугой «Идеальный роуминг».
Киевстар, Vodafone и lifecell показали расценки на роуминг. В преддверии отпусков мобильные операторы представили услуги, которые будут полезны украинцам за границей, расписали стоимость некоторых дополнительных возможностей и напомнили, что может не тарифицироваться.
Напоминаем, что Киевстар рассказал, как смотреть Интер, 1+1, СТБ, ICTV и другие каналы без ограничений. На фоне того, что для части украинцев базовые телеканалы стали недоступны, оператор связи "Большой тройки" напомнил о возможности подключения Киевстар ТВ. Услуга может идти в комплекте с тарифным планом или же может быть подключена отдельно за дополнительную плату.
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