Почему российский общепит не сможет заменить «Макдоналдс»

15:33 14 марта Киев, Украина





По его словам, сети, аналогичной американской по сложности и системе бизнеса, в России сейчас нет, а сам «Макдоналдс» изначально был «технологически спроектирован» для работы по экстремально низким ценам. Основатель российской сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил в фейсбуке, что «место „Макдоналдса“ в России никто не займет», и раскритиковал меры поддержки бизнеса в стране.По его словам, сети, аналогичной американской по сложности и системе бизнеса, в России сейчас нет, а сам «Макдоналдс» изначально был «технологически спроектирован» для работы по экстремально низким ценам.

"«Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдоналдсу», просто потому что мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга", - заявил Гончаров.

Гончаров отметил, что успешный бизнес создается «за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров», а также поддержки правительства.



Пока у нас (в России, прим. ред.) этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот — те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел ни единой попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно, в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся.