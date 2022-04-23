Эксперты рассказывают, с чем связан рост цен на недвижимость

18:19 23 июля Киев, Украина





В результате повышения тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" (УЗ), что предлагается проектом приказа Министерства инфраструктуры (МИУ), в Украине может подорожать сырье и стройматериалы, используемые при строительстве недвижимости. В частности, об удорожании своих товаров уже заявили производители цемента и металлургической продукции.



О возможном росте цен заявила исполнительный директор ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмила Крипка. Рост цен на недвижимость на прямую зависит от стоимости стройматериалов, а грузоперевозка сырья в свою очередь уже подорожала.В результате повышения тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" (УЗ), что предлагается проектом приказа Министерства инфраструктуры (МИУ), в Украине может подорожать сырье и стройматериалы, используемые при строительстве недвижимости. В частности, об удорожании своих товаров уже заявили производители цемента и металлургической продукции.О возможном росте цен заявила исполнительный директор ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Людмила Крипка.

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По ее словам, стоимость цемента для конечного потребителя, в случае пересмотра тарифов УЗ, может вырасти на 5-8%. "А это в свою очередь увеличит цены на объекты строительства", – отметила Крипка.



Увеличение тарифной ставки на ж/д перевозки приведет к дополнительным тратам всех грузовладельцев на 2 млрд грн уже в 2021 году, а в 2022 они достигнут 10 млрд грн, сказано в совместном обращении Федерации металлургов Украины (ФМУ) и профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности к президенту страны.



В нем подписанты обращения попросили главу государства отозвать проект МИУ.



"Как следствие (удорожания грузоперевозок – прим. ред.) ведущие украинские экспортеры (АПК и ГМК) существенно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, вырастет себестоимость строительства и цены на жилищную и коммерческую недвижимость, вырастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, произойдет очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог, простимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов", – перечисляются риски в обращении.



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Людмила Крипка также полагает, что в случае увеличения тарифов грузовладельцы перейдут на транспортировку грузов автодорогами. Она допускает рост ставок, однако замечает, что "мы [цементная отрасль] хотим видеть качественные услуги, мы хотим видеть работу на перспективу и мы хотим видеть глобальные изменения в железнодорожном секторе".



Проект МИУ, который был опубликован 5 июля и сейчас проходит общественное обсуждение, предполагает поэтапное повышение тарифов на грузоперевозки. К продукции применяется разный уровень ставок, в зависимости от ее принадлежности к определенному классу сборника тарифов на перевозки грузов. Всего грузы подразделяются на четыре класса – внеклассные, 1, 2 и 3 классы.



Чем выше класс, тем дороже тариф, а разница между внеклассными грузами, грузами 1 класса и 2, 3 классами может быть двукратной, ранее рассказывал в своей публикации на Mind.ua нынешний замдиректора департамента по коммерческой работе УЗ Валерий Ткачев.



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Согласно предложению ведомства, для внеклассных грузов (в частности, к ним относятся стройматериалы), тариф будет установлен на уровне, который сегодня применяется к 1 классу. Для 1 тарифного класса (в частности, для железной руды) с 1 сентября 2021 года ставка вырастет на 8%, а с 1 января 2022 – еще на 20,4%.



Как считают в УЗ, сейчас тарифы для внеклассных грузов и грузов 1 класса установлены ниже себестоимости транспортировки.