По всему миру нефть упала в цене – подробности

Кибератака на нефтепровод Colonial Pipeline и инфляция Соединённых Штатов Америки повлияла на стоимость нефти на мировых рынках. Эксперты отмечают, что нефтяные фьючерсы обрушились не достигнув сезонного максимума. Марка Brent опустилась в своей цене на 3%

Известно, что спустя два дня после того, как власти четырех штатов ввели чрезвычайное положение из-за дефицита бензина на заправках и взлета ценников выше 3 долларов за галлон, компания которая снабжает топливом восточное побережье США, возобновила прокачку вечером в среду. Следует отметить, что фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели до 67,34 доллара за баррель. Падение контрактов на WTI стало рекордным с начала апреля — до 64,04 доллара за бочку.

Кроме того, индекс потребительских цен в крупнейшей экономике мира по итогам апреля вырос на рекордные за 12 лет 4,2%, при этом базовая инфляция (без учета энергоносителей и продуктов) прибавила 0,92% за один месяц.

Напомним, что аналитики прогнозируют рост спроса на уголь, нефть и газ в ближайшие 15 лет в шесть раз. Это следует из отчета Международного энергетического агентства по глобальному снижению выбросов CO2 и спроса на ископаемые источники энергии. Отмечается, что все зависит от того, насколько быстро страны будут принимать меры по сокращению выбросов.