По программе кредитования «5-7-9» выдали свыше 8 млрд гривен

12:46 21 Сентябрь Киев, Украина

Украинцам в начале года стала доступна государственная программа, которая позволяет взять кредит под низкие проценты для открытия бизнеса. В первые же месяцы работы программы, множество молодых бизнесменов воспользовались возможностью.

Украина вложила порядка 8 млрд грн для того, чтобы профинансировать правительственную программу кредитования «5-7-9». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на слова профильного министра.

По словам чиновника, сейчас каждые 80 копеек из одной гривны покрывает государство по кредитной программе 5-7-9.

«Уже предоставлено 8 млрд грн, 3 тыс. кредитов по этой программе малому и среднему бизнесу. В следующем году эта программа будет продолжена», — сказал он.

Министр отметил, что в дальнейшем власть собирается увеличить портфель кредитования до 20 млрд гривен. При этом он отметил, что в будущем эту программу могут также расширять. Ранее сообщалось, что более чем 66 миллионов гривен выдали доступных кредитов по новой госпрограмме. А именно предприниматели взяли уже 97 займов под 5%, 7% и 9%.