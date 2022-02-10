По программе кредитования «5-7-9» выдали свыше 8 млрд гривен

Украинцам в начале года стала доступна государственная программа, которая позволяет взять кредит под низкие проценты для открытия бизнеса. В первые же месяцы работы программы, множество молодых бизнесменов воспользовались возможностью.
Украина вложила порядка 8 млрд грн для того, чтобы профинансировать правительственную программу кредитования «5-7-9». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на слова профильного министра.
По словам чиновника, сейчас каждые 80 копеек из одной гривны покрывает государство по кредитной программе 5-7-9.
Министр отметил, что в дальнейшем власть собирается увеличить портфель кредитования до 20 млрд гривен. При этом он отметил, что в будущем эту программу могут также расширять. Ранее сообщалось, что более чем 66 миллионов гривен выдали доступных кредитов по новой госпрограмме. А именно предприниматели взяли уже 97 займов под 5%, 7% и 9%.
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