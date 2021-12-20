По данным Госстата, украинский бизнес увеличил доходы

18:20 26 Ноябрь Киев, Украина

Благодаря новым данным Государственной службы статистики стало известно, что прибыль крупного и среднего бизнеса Украины выросла до 702 миллиарда гривен или на 170% по сравнению с прошлым годом. Статистика приведена в период с января по сентябрь 2021 года.

Убытки предприятий, как отмечается, выросли до 36% или до 115 миллиардов гривен.

Что касается финансового результата, полученного до налогообложения, то он сейчас составляет 587 миллиардов гривен дохода. В прошлом году он был существенно меньше – 93,3 миллиарда гривен.



Сократилась доля убыточных предприятий. За период девяти месяцев она значительно меньше (22,9%) аналогичного периода в прошлом году (34,8%).

Следует отметить, что рост доходов среднего и крупного бизнеса является результатом повышения финансирования капитальных расходов из государственного бюджета. В частности, речь идет о дорожном хозяйстве, благодаря чему сфера строительства в Украине оживилась.





