Пирятинский сырзавод сокращает производство из-за цен на газ

Расположенный в Полтавской области Пирятинский сырзавод, входящий в холдинг «Молочный альянс» и выпускающий сыр под торговой маркой «Пирятин», приостанавливает поставки продукции с 1 января 2021 года с последующей остановкой производства, сообщил директор предприятия Владимир Бартошак.
Основная причина такого решения - цена на газ, которая за год выросла в 10 раз. Когда финансово-экономическое состояние завода стабилизируется, предприятие возобновит производство.
Другие отрасли также пострадали из-за скачков цен на газ. Многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию.
Газовый кризис возник из-за скачков цены на газ на европейских рынках. К примеру, во вторник, 21 декабря, стоимость газа на бирже превысила $2000 за 1000 кубометров. Впоследствии из-за усиления ветра, что увеличило производство электроэнергии ветровыми электростанциями, цена газа снизилась до $1300.
Причинами таких цен являются похолодание в Европе и снижение транзита газа по российскому «Газпрому», а также его отказ бронировать дополнительные мощности для транзита газа. Газовый кризис в Европе начался еще в мае этого года.
Основная причина такого решения - цена на газ, которая за год выросла в 10 раз. Когда финансово-экономическое состояние завода стабилизируется, предприятие возобновит производство.
Другие отрасли также пострадали из-за скачков цен на газ. Многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию.
Газовый кризис возник из-за скачков цены на газ на европейских рынках. К примеру, во вторник, 21 декабря, стоимость газа на бирже превысила $2000 за 1000 кубометров. Впоследствии из-за усиления ветра, что увеличило производство электроэнергии ветровыми электростанциями, цена газа снизилась до $1300.
Причинами таких цен являются похолодание в Европе и снижение транзита газа по российскому «Газпрому», а также его отказ бронировать дополнительные мощности для транзита газа. Газовый кризис в Европе начался еще в мае этого года.
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