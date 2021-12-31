Пирятинский сырзавод объявил о возможном прекращении производства

10:45 31 Декабрь Киев, Украина





Причиной такого решения директор предприятия назвал энергетический кризис. «Мы понимаем, что ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке Украины, вызвана комплексом ресурсных, технологических, политических и экономических причин как объективного, так и субъективного характера», – говорится в письме. Генеральный директор ООО «Пирятинский сырзавод» (АО «Молочный альянс») Владимир Бартошак направил письмо коммерческим партнерам предприятия с предупреждением, что с 1 января предприятие будет частично выполнять заявки на продукции с последующим прекращением производства.Причиной такого решения директор предприятия назвал энергетический кризис. «Мы понимаем, что ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке Украины, вызвана комплексом ресурсных, технологических, политических и экономических причин как объективного, так и субъективного характера», – говорится в письме.



Владимир Бартошак также отметил, что о кризисной ситуации их предприятие сообщало ранее. Сейчас же ситуация «приблизилась к апогею». Однако на предприятии уверяют, что «при стабилизации финансово-экономического положения мы будем рады возобновить поставки продукции».