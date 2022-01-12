Первые легальные игровые автоматы установят в отелях Киева и Львова

15:20 30 Апрель Киев, Украина

Всего восемь месяцев назад был подписан закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр". И вот, в госбюджет пошли первые поступления от продажи лицензий на этот вид деятельности. Как сообщила на своем сайте Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), будут выданы лицензии трем компаниям на организацию азартных игр. В частности, выдадут первые лицензии на игровой автомат, игорный стол и игорный стол с кольцом рулетки, говорится на сайте комиссии.

Лицензию на игровой автомат получит ООО "Геймдев", владелец онлайн-казино Slots City. Его установят в столичном отеле Турист. Такую же лицензию получит ООО "Небула геймс", владелец онлайн-казино 1Casino. Второй игровой автомат установят во львовском Гранд отеле.

Еще во львовском отеле установят первый игорный стол по лицензии Небула геймс.

В то же время в киевском отеле ИнтерКонтиненталь-Киев появится первый игровой стол с кольцом рулетки. В нем тоже установят и игровой стол. Лицензии на это получит ООО "Биллионаре казино компани" (бренд Billionare).