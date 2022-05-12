Первичный рынок жилья повысил цены - подробности

Государственная служба статистики Украины представила данные, согласно которым можно увидеть прогресс цен на рынке недвижимости. Жилье на первичном рынке стало дорожать.

Так, в текущем году стоимость на вышеупомянутом рынке недвижимости выросло на 7%. Такие данные Госстат представил в аналогии с данным 2019 года. В настоящее время больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 9,2%. Рост цен на однокомнатные квартиры составил 6,7%, а на двухкомнатные - 6,4%.

Также, повышение цен наблюдается и на вторичном рынке жилья - средняя стоимость объектов выросла на 9,7%. Здесь наибольшее повышение стоимости касается цен на однокомнатные квартиры (на 13,4%), двухкомнатные квартиры подорожали на 9,7%, а трехкомнатные подорожали на 6,7%. Напомним, что украинский рынок недвижимости все еще переживает последствия карантина, которые негативным образом сказались на развитии отрасли: сейчас этот бизнес находится в фазе стагнации из-за карантина, которые все еще не сняла украинская власть.

По словам специалиста «City Development Solutions», сейчас в Киеве ценовая политика на вторичную недвижимость остается умеренной, а цены варьируются на уроне 1-2% от предыдущей стоимости.