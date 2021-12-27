Перспективы IT-компаний с резидентством в «Дия.City», - объясняет эксперт

07:29 27 Декабрь Киев, Украина





За соответствующий документ проголосовали 285 народных депутатов.



Документом предусмотрено введение особого режима налогообложения субъектов IT-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников IT-индустрии и возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях. Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине», регулирующий налоговые условия специального правового режима «Дия.City» За соответствующий документ проголосовали 285 народных депутатов.Документом предусмотрено введение особого режима налогообложения субъектов IT-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников IT-индустрии и возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.



В законопроекте указаны критерии, по которым



Так, резидентом «Дия.City» может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождение и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает следующим требованиям: В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство «Дия.City».

осуществляет исключительно виды деятельности IT-индустрии;

среднемесячная зарплата работников компании составляет 1200 евро;

среднесписочная численность ее работников и гиг-специалистов (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца составляет не менее 9 человек;

сумма ее квалифицированного дохода, полученного за первые три месяца обретения статуса резидента «Дия.City», составляет не менее 90% от суммы ее общего дохода за этот период, а сумма ее квалифицированного дохода, полученного за

каждый календарный год пребывания в статусе резидента «Дия.City» составляет не менее 90% от суммы ее общего дохода за тот же период (при наличии общего дохода).

Подробности темы рассказал народный депутат и член Комитета по цифровой трансформации Игорь Васильев.

«IT-компании, которые становятся резидентами данного режима «Дия.City» на них будут распространяться в том числе и определенные налоговые отличия от других корпораций или компаний, действующих на территории Украины», — отметил эксперт.

Согласно закону, резиденты «Дия.City» могут выбирать, какой корпоративный налог платить. Речь идет о налоге на выведенный капитал в размере 9% или налоге на прибыль — 18%. По словам эксперта, если компания платит налог на выведенный капитал, то она фактически может не платить налоги.