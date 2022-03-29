Переводы от трудовых мигрантов выросли на 5,6%

Данные Национального банка Украины говорят об увеличении денежных переводов от украинских трудовых эмигрантов. Так, в сентябре 2020 года цифры составили около 1 млрд долларов, что почти на 6% выше, чем в 2019 году и на 12,5% больше, чем в феврале 2020 года.

Согласно им, по итогам девяти месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 2,5% против аналогичного прошлогоднего периода – до $8,48 млрд.

По данным НБУ, в целом за январь-сентябрь 2020 года через корсчета банков в Украину перевели $3,39 млрд (40% общего количества переводов), через неформальные каналы – $3,14 млрд (37,1%), через международные платежные системы – $1,94 млрд (22,9%).

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $973 млн, в феврале – $976 млн, в марте – $939 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн, в июне – $853 млн, в июле – $1,01 млрд и в августе – $1,03 млрд. Согласно данным НБУ, в 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.