Переквалификация персонала за свой счет – новости бизнеса

Масштабное исследование Deloitte 2020 Human Capital Trends опубликовало данные о подходе к работе в различных странах мира. Результаты по Украине неутешительные – работодатели не готовы оплачивать повышение квалификации своих работников.

Указывается, что в Украине лишь 4% бизнеса готовы вложить дополнительные инвестиции для переквалификации персонала. В мире этот показатель также невелик — всего лишь 16%.

Сообщается, что на данную ситуацию конечно же сильно повлиял экономический кризис. Ведь сейчас предприятия вынуждены тратить деньги для адаптации рабочего процесса в условиях карантина и в большинстве случаев таких инвестиций не хватает для того, чтобы научить самих сотрудников работать в новых условиях.

Это, в свою очередь приводит к этическим разногласиям между сотрудниками и работодателем. Так считают порядка 88% украинцев. В мире этот показатель чуть ниже — 85%. Напомним, что Кабинет министров Украины рассматривает варианты нового Трудового кодекса для украинцев. Это сулит гражданам большие изменения в текущем регламенте прав и обязательств между начальством и подчиненными. В частности, теперь работодатель имеет право на шестидневный рабочий процесс.