Пентагон вывел компанию Xiaomi из своего санкционного списка

Бизнесу китайской Xiaomi Corp. теперь не угрожают санкции, принятые предыдущим президентом США Трампом. Как стало известно, вчера было вынесено официальное решение суда США об отмене определения бизнеса Xiaomi как «китайской коммунистической военной компании (CCMC)». Кроме того, сняты все ограничения для граждан США на покупку и владение её акциями.

Трудно переоценить значение решений американского правосудия для Xiaomi. Примером того, какие потери может понести бизнес из-за санкций США, является компания Huawei, для которой теперь закрыты важнейшие региональные рынки.

«Окружной суд округа Колумбия выпустил окончательное постановление, отменяющее определение Xiaomi Министерством обороны США, как CCMC», - сообщил производитель смартфонов и другой электроники в материалах, переданных Гонконгской фондовой бирже. По данным компании, решение по делу было принято ещё во вторник. «Компания вновь заявляет о том, что она является открытым, прозрачным, выставленным на публичные торги, независимо действующим и управляемым бизнесом», - заявил председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

Санкции в отношении Xiaomi были введены Министерством обороны США в начале года ещё во времена правления президента Дональда Трампа (Donald Trump). В марте американский суд временно разрешил сотрудничество с компанией, а в первой половине текущего месяца американские военные заявили, что исключение бизнеса из санкционного списка будет «уместным».