Пентагон вывел компанию Xiaomi из своего санкционного списка

Бизнесу китайской Xiaomi Corp. теперь не угрожают санкции, принятые предыдущим президентом США Трампом. Как стало известно, вчера было вынесено официальное решение суда США об отмене определения бизнеса Xiaomi как «китайской коммунистической военной компании (CCMC)». Кроме того, сняты все ограничения для граждан США на покупку и владение её акциями.
Трудно переоценить значение решений американского правосудия для Xiaomi. Примером того, какие потери может понести бизнес из-за санкций США, является компания Huawei, для которой теперь закрыты важнейшие региональные рынки.
Санкции в отношении Xiaomi были введены Министерством обороны США в начале года ещё во времена правления президента Дональда Трампа (Donald Trump). В марте американский суд временно разрешил сотрудничество с компанией, а в первой половине текущего месяца американские военные заявили, что исключение бизнеса из санкционного списка будет «уместным».
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