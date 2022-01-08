Пентагон опасается покупки Китаем предприятия Мотор Сич

В Вашингтоне вызывают большие опасения попытки Китая инвестировать средства в украинское авиастроение. Речь идет о предприятии Мотор Сич - одном из крупнейших производителей авиадвигателей в мире. По сообщению государственного департамента США, именно об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 29 августа.

Так, глава американской дипломатии упомянул попытки Пекина приобрести украинское предприятие Мотор Сич. Инвестиции Китая он назвал "враждебными".

Вашингтон не впервые выступает против покупки китайцами одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире.

Так, еще в августе 2019 года Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, стремился не допустить продажу Мотор Сич китайской компании.

Болтон считал, что успешная сделка позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны.

Украинское предприятие Мотор Сич занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных бины. Его продукцию используют более чем в ста странах мира.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели корпоративные права Мотор Сич, но до сегодняшнего дня они не могут полноценно распоряжаться своей собственностью из-за блокирующих действий Антимонопольного комитета, СБУ и Генпрокураторы.