Пентагон и SpaceX подписали контракт на 316 млн долларов

В планах Пентагона на 2022 - 2027 годы стоит развертывание системы космической защиты. Для этого будут запущены спутники специального назначения. Недавно был подписан контракт между министерством обороны США и известным производителем космической техники SpaceX на запуск космических аппаратов для военных целей США. Сумма контракта составила 316 миллионов долларов.

В рамках этого же конкурса сделку с Пентагоном заключит и космическое предприятие United Launch Alliance. Сделка с ULA на этот же период составит 337 миллионов долларов.

"ULA будет обслуживать 60% всех спутников национальной безопасности, которые планируется запустить до 2027 года. SpaceX возьмет на себя работу над остальными 40%-ми", - уточняется в сообщениии Пентагона.

В настоящее время, согласно той же публикации, конкретное число запусков в контракте не определено. Количество пусков в интересах нацбезопасности с космодромов на мысе Канаверал и Ванденберг, будет устанавливаться ежегодно.

Издание подчеркивает, что SpaceX и ULA уже не первый год поддерживают дуополию в отношении существующих запусков для обеспечения национальной безопасности.

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск в 2002 году.

Ранее компания Илона Маска отправила в космос очередную партию из 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.