Пенсионный сбор при покупке жилья отменили - нюансы

Если украинец осуществляет первое приобретение недвижимости, то он теперь не должен уплачивать пенсионный сбор. Однако новое решение правительства имеет свои особенности. О них наших журналистов консультировала юрист Дарья Скобликова.

Она отметила, что "покупка жилья впервые" касается тех, кто до этого не приобретал права собственности на жилье, в том числе не приватизировал, не получал в наследство или дар, не покупал, в частности, как долю в общем имуществе супругов.

Если у человека есть нежилая недвижимость и он приобретает квартиру, ему также не придется платить пенсионный сбор, который составляет 1% от стоимости жилья.

Решение правительства является частью запланированной госпрограммы предоставления ипотечных кредитов под 7% для обеспечения жильем лиц на 2021 год. По мнению Скобликовой, освобождение от уплаты пенсионного сбора вряд ли существенно повлияет на снижение затрат украинцев при покупке жилья, так как категория лиц, освобожденных от уплаты такого сбора, очень сужена рамками закона.

Юрист также считает, что освобождение от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья может привести к злоупотреблениям со стороны самого физлица, и нотариуса или госучреждения, уполномоченного на предоставление соответствующих справок о состоянии имущества.

Насколько действующими и эффективным для покупателей будут новые изменения покажет время и практика в течение 2021 года.