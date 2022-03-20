Пандемия увеличила количество миллионеров в мире

Период пандемии стал для кого-то успешным, а кто-то обеднел еще больше. Согласно исследованиям, впервые в истории человечества свыше 1% населения планеты стали миллионерами. Согласно данным опубликованным Credit Suisse за год свыше 5 млн граждан увеличили свое состояние до миллионов.

По данным исследования Global Wealth Report, к началу 2021 года в мире образовалось 56,1 млн миллионеров, таким образом, эта категория граждан впервые в истории превысила 1% населения всего мира. Таким образом, миллионерам, которые составляют лишь 1,1%, от жителей планеты, принадлежит 45,8% всех денег мира.

Больше всего новых миллионеров появилось в шести странах:

США – 1,73 млн;

Германия – 633 тыс.;

Австралия – 392 тыс.;

Япония – 390 тыс.;

Франция – 309 тыс.;

Великобритания – 258 тыс.

Помимо того, на 41,4 тыс. выросло и количество сверхбогатых людей – чье состояние превышает 50 млн долларов. Теперь их насчитывается более 215 тыс. Однако в некоторых странах количество долларовых миллионеров снизилось. Например, в Бразилии (на 108 тыс.), Индии (на 66 тыс.) и России (на 44 тыс.).

В то же время граждане с низкими доходами обеднели еще сильнее – они потеряли работу, а их доходы снизились из-за экономического спада. Наиболее это отразилось на слаборазвитых странах, где государство не компенсировало убытки таких людей.