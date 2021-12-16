Падение выработки продукции свыше, чем на 23% - ЗЗФ

12:15 22 Июль Киев, Украина

Первое полугодие в Украине обозначилось кризисом промышленного сектора. В Запорожье завод ферросплавов (ЗЗФ) заявил о снижении изготовления продукции практически на 25%. За январь-июнь 2020 года план недовыполнили примерно 103,01 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) во вторник, за первые шесть месяцев года ЗЗФ снизил выпуск силикомарганца на 30,6% - до 48,82 тыс. тонн, ферросилиция - на 29,3%, до 29,15 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - на 25%, до 23,94 тыс. тонн. Предприятие также снизило выпуск марганца металлического на 70,7% - до 1,1 тыс. тонн.

ЗЗФ в 2019 году увеличил выпуск продукции на 1,9% по сравнению с 2018 годом - до 250,91 тыс. тонн. В прошлом году завод нарастил выпуск силикомарганца на 17,2% - до 145,21 тыс. тонн, но снизил ферросилиция - на 17,1%, до 62,56 тыс. тонн, ферромарганца - на 5,9%, до 37 тыс. тонн. При этом предприятие снизило выпуск марганца металлического на 17,7% - до 6,14 тыс. тонн

ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки.

Марганцевую руду предприятие импортирует с целью достижения требуемого химического состава ферросплавов. Бизнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановского ЗФ (находится на НКТ), Покровского (ранее - Орджоникидзевского) и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк.