Падение цен на нефть влечет банкротство нефтегазовых компаний США

О своем банкротстве заявила недавно одна из крупнейших нефтяных компаний Калифорнии. Американская корпорация California Resources вынужденно пошла на такой шаг. После выхода из состава Occidental Petroleum Corp, у компании возник долг, для реструктуризации которого пришлось пойти на такие меры, как объявление о банкротстве.

Как сообщается, группа кредиторов согласилась предоставить компании финансирование в размере $1,1 млрд, чтобы помочь ей пережить процедуру банкротства. Кредиторы также поддерживают предложение о выпуске акций на сумму $450 млн и предоставлении кредита в размере $200 млн, чтобы облегчить процесс выхода компании из банкротства.

Отметим, это уже не первая энергетическая компания США, пошедшая на этот шаг. Ранее о банкротстве объявил американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas. В начале апреля заявление о банкротстве подала Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

California Resources преимущественно занимается традиционной добычей нефти и газа, хотя также владеет и сланцевыми участками. В 2019 году она получила выручку в $2,6 млрд.

Напомним, с середины марта до середины июня добыча нефти в США упала на 20%, после чего немного выросла и стабилизировалась на уровне 11 млн баррелей в сутки.