Овощи в Украине растут в цене

Урожай в Украине упал на 20% в сравнении с прошлым годом. Аграрии заявили, что овощи из-за недостатка количества поднимутся в цене. Не смотря на снижение цен на свеклу сейчас, эксперты прогнозируют рост цены на весь борщевой набор.

"В среднем с одного гектара фермеры в этом году собирают по 50-60 тонн моркови, столько же свеклы и лука, что на 20% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. По словам экспертов, в этом году украинцам надо готовиться к росту на 20-30% всего борщового набора. Потому что год был, особенно для юга Украины, очень тяжелым. Основные производители сильно пострадали.





"По нашим прогнозам к Новому году, например, килограмм моркови на оптовом рынке будут продавать по 5-7 грн/кг. В магазинах и на рынках цена достигнет 10-12 грн/кг. Ближе к весне расценки могут достигать и 20 грн/кг. Но это будет зависеть от того, как фермеры сохранят свою продукцию", - добавляют аналитики.



Эксперты отмечают, что если продукции будет мало, как только цена оптовой реализации продукции превысит отметку 8-9 грн/кг, в Украину сразу начнут поступать экспортируемые овощи.



Как сообщали Українські Новини, цены на арбузы в Украине достигли своего минимума. Ранее в Украине взлетели цены на белокочанную капусту.