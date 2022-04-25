Овощи и фрукты в Украине подорожали

Аналитики отмечают, что овощи и фрукты в Украине выросли в цене. В сравнении с октябрем, в среднем стоимость возросла на 2,51%. Давай рассмотрим основные расценки благодаря мониторингу цен в супермаркете.

Индекс потребительских цен на фрукты и овощи в ноябре 2020 составил 102,51%. В октябре 2020 этот индекс к предыдущему месяцу составлял 96,80%.

Цены на овощи в этом месяце выросли на 11,47% относительно октября. Фрукты в ноябре относительно предыдущего месяца подешевели на 9,91% (апельсины, бананы, виноград, лимоны, мандарины и яблоки). Так, средняя цена на капусту белокочанную в октябре составила 5.38 грн / кг, в ноябре - 4.39 грн / кг.

Среднемесячная октябрьская цена картофеля составляла 8.23 грн / кг, ноябрьская - 9.07 грн / кг. Репчатый лук в супермаркетах продавалась в октябре по 4.76 грн / кг, в ноябре - по 5.16 грн / кг.

Цены на морковь упали. В октябре она стоила 5.70 грн / кг, в ноябре подешевела до 4.76 грн / кг. Также за месяц подешевел свекла: с 4.90 в октябре до 4.17 в ноябре.