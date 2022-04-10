Отсутствие альянса на встречах ОПЕК+ повлекло за собой снижение цен на нефть

Данные торгов в понедельник свидетельствуют о снижении мировых расценок на нефть. Сделка ОПЕК+ находится в неопределенной стадии – именно это фактор влияет на ценообразование «черного золота». На двух встречах представители не смогли найти компромисс, а третью – отменили.

По состоянию на 13.56 EEST цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 1,61% - до 74,33 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,72%, до 73,22 доллара за баррель.

"По-прежнему существует большая неопределенность в отношении производственных планов ОПЕК+ на август", - сказал газете Wall Street Journal аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

По его словам, поскольку ОАЭ и Саудовская Аравия, как сообщается, все еще пытаются прийти к соглашению, цены, вероятно, останутся нестабильными, пока не будет некоторой ясности. Инвесторы также оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может подвергнуть угрозе восстановление экономики при введении дополнительных ограничений на передвижение.

Кроме того, цены на нефть находятся под влиянием курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 92,36 пункта. Более сильный доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее привлекательными для их покупки в другой валюте.