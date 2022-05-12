Отмена штрафов и кассовых аппаратов улучшит украинский бизнес

Для украинского бизнеса наступили приятные времена – законодательство не будет сильно изменятся, а значит – можно вздохнуть спокойно. Эксперты отмечают, что отмена штрафов и введения обязательных кассовых аппаратов благостно повлияют на украинский бизнес.

Таким образом, была введена отсрочка до 1 января 2022 года обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога 2–4 групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Также были отменены штрафы за несоответствие налички на месте проведения расчетов сумме средств, которые указаны в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО).

Одновременно еще на год, до 1 января 2022 года, для ФЛП продлили применение пониженных штрафов при нарушении отдельных требований использования кассовых аппаратов. Однако, кассовые аппараты понадобятся предпринимателям, которые занимаются реализацией технически сложных бытовых товаров, лекарственных изделий и изделий медицинского назначения.

Кроме того, предприниматели, которые предоставляют посреднические услуги в сфере недвижимости (покупка, продажа, аренда, оценка), а также производящие, поставляющие и продающие ювелирные изделия, также обязаны использовать РРО.

Стоит отметить, что президентский законопроект с отсрочкой до 2022 года был утвержден Верховной Радой на заседании 1 декабря.